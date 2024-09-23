قال بنك يوني كريديت الإيطالي إنه رفع حصته المحتملة في كومرتس بنك الألماني إلى 21 بالمئة من خلال الدخول في عقود مشتقات مالية، الإثنين، لتزيد حصته الحالية إلى أكثر من الضعف، في تحد لمعارضة ألمانيا للاستحواذ الكامل.
وأضاف يوني كريديت أنه تقدم بطلب إلى الهيئة المشرفة على النشاط المصرفي الأوروبي للحصول على إذن لبناء حصة تصل إلى 29.9 بالمئة في كومرتس بنك، ولن يستحوذ على أسهم كومرتس بنك الأساسية المرتبطة بالمشتقات المالية إلا بعد حصوله على الموافقة.
وتمنح عقود المشتقات المبرمة اليوم يوني كريديت 11.5 بالمئة من كومرتس بنك بالإضافة إلى حصة تسعة بالمئة كشف عنها يوني كريديت في وقت سابق من هذا الشهر.