وأضاف يوني كريديت أنه تقدم بطلب إلى الهيئة المشرفة على النشاط المصرفي الأوروبي للحصول على إذن لبناء حصة تصل إلى 29.9 بالمئة في كومرتس بنك، ولن يستحوذ على أسهم كومرتس بنك الأساسية المرتبطة بالمشتقات المالية إلا بعد حصوله على الموافقة.

وتمنح عقود المشتقات المبرمة اليوم يوني كريديت 11.5 بالمئة من كومرتس بنك بالإضافة إلى حصة تسعة بالمئة كشف عنها يوني كريديت في وقت سابق من هذا الشهر.