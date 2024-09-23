تحركات الأسعار

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى2616.57 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2631.31 في وقت سابق من الجلسة.

وقال أولي هانسن، مدير أبحاث السلع الأولية في "ساكسو بنك"، إن الارتفاع كان استمرارا لزخم ناتج عن "الخوف من تفويت الفرصة" الذي أعقب الخفض الكبير في أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع الماضي.

وأضاف: "يشهد الذهب جني أرباح متأخر منذ فترة طويلة هذا الصباح مع ارتفاع الدولار".

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنحو 0.3 بالمئة.

وصعد الذهب الذي لا يدر عائدا بأكثر من 27 بالمئة منذ بداية العام ويتجه لتحقيق أكبر ارتفاع سنوي منذ 14 عاما.

وقال سوني كوماري، محلل السلع الاستراتيجية في مؤسسة "إيه.إن.زد": "يراقب المستثمرون عن كثب إمكانية خفض سعر الفائدة في المستقبل. وستكون العوامل الرئيسية في الفترة المقبلة هي وتيرة خفض الفائدة الأميركية. وعلى وجه التحديد، ما إذا كان سيجري خفض جديد بواقع 50 نقطة أساس هذا العام، والمسار العام لدورة التيسير النقدي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 30.48 دولار للأونصة.

وانخفض البلاتين 2.1 بالمئة إلى 954.84 دولار، وهبط البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1047.27 دولار.