وبلغت تكلفة عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات 149 نقطة أساس مقارنة بمستوى إغلاق يوم الجمعة الماضي عند 146 نقطة أساس، وهو السعر الأعلى منذ أكتوبر من العام الماضي.

وشن الجيش الإسرائيلي أكبر موجة من الغارات الجوية من حيث النطاق على جماعة حزب الله اللبنانية، مما أثار مخاوف من تصاعد الصراع واتساع رقعته.

وخلال سبتمبر الجاري، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الإسرائيلي نما في الربع الثاني بمعدل أبطأ من المعلن سابقا في البيانات الأولية مع استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في غزة.

وقال المكتب المركزي للإحصاء في ثاني تقدير له إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024.

وأظهر التقدير الأولي الشهر الماضي نمو الاقتصاد 1.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

ونال الاقتصاد دعما من ارتفاع الإنفاق الخاص والعام والاستثمار في الأصول الثابتة بينما تراجعت الصادرات.

وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل طفيف إلى 17.2 بالمئة من 17.3 بالمئة، إذ تعافى الاقتصاد من انكماش حاد في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب.