ومن المتوقع على نطاق واسع أن تدخل تعديلات على حجم التخفيض في ضريبة الاستهلاك، الذي تحصل عليه المصافي بمجرد بيع البنزين والديزل المكرر من زيت الوقود المستورد، حيز التنفيذ بداية من أكتوبر، وفقا لمصادر متعددة في الصناعة.

وسيعزز القرار إيرادات الدولة لكنه سيرفع التكاليف على المستوردين.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول تجاري في مصفاة مستقلة في الصين: "التعديل الضريبي من شأنه أن يرفع تكلفة المادة المُدخلة بنحو 400 يوان (57 دولارا) للطن.

وقد يدفع ذلك العديد من المصانع الصغيرة التي تستخدم زيت الوقود كمادة خام بصورة كبيرة إلى وقف الإنتاج أو حتى الإغلاق".

وأضاف أن شركته تلقت إخطارا شفهيا بالتعديل من السلطات الضريبية في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم يُعلن عن التعديل الضريبي بعد كما.