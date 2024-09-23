ويبدو أن الانكماش واسع النطاق إذ شهدت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، تراجعا متزايدا في حين عاد الانكماش إلى فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، بعد دفعة جراء تنظيمها دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد اند بورز غلوبال إلى 48.9 هذا الشهر من 51.0 في أغسطس، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش للمرة الأولى منذ فبراير.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز تراجعا ضئيلا إلى 50.5 نقطة.

وانخفض إجمالي الطلب بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر. وهبط مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 47.2 من 49.1.