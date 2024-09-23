وقالت بيانات، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، إنه اعتبارا من إغلاق تداول يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري، سيتم إلغاء إدراج أسهم "الياه سات" من سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبحسب الإفصاح، ستنقل جميع أصول والتزامات "الياه سات"، إلى شركة "بيانات"، مقابل أسهم شركة "بيانات" المصدرة حديثا، التي سيتم تخصيصها لمساهمي "الياه سات" كجزء من الاندماج.

وسيؤدي الاندماج إلى إنشاء SPACE42، كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع حضور عالمي كبير.

وسيعمل الكيان الجديد على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي الجيومكاني المتقدمة لشركة بيانات، مع قدرات الاتصالات الفضائية المتقدمة لشركة الياه سات، لإنشاء خدمات جديدة قائمة على تقنيات الفضاء، التي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على المجتمعات والاقتصادات.