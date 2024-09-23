وذكرت كوميرسانت، الاثنين: "بسبب ضغوط العقوبات، تبحث نوفاتك، الشركة الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال في روسيا، عن خيارات بديلة للاستفادة من احتياطياتها من الغاز ومراجعة مشاريع التصدير الواعدة".

ووفقا لمصادر كوميرسانت فإن العمل متوقف في مشروعي مورمانسك وأوب للغاز الطبيعي المسال.

وفي يونيو، حظر الاتحاد الأوروبي ضخ استثمارات جديدة، فضلا عن توفير السلع والتكنولوجيا والخدمات اللازمة لإتمام تشييد مشروعي الغاز الطبيعي المسال.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، قد قالت إنه سيتم تخصيص مبلغ 160 مليون يورو (نحو 179 مليون دولار) من عوائد الأصول الروسية المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأوكرانيا هذا الشتاء.

وأضافت أنه يجري تفكيك محطة طاقة تعمل بالوقود في ليتوانيا ليعاد بناؤها في أوكرانيا، حيث تعرض 80 بالمئة من محطات توليد الطاقة الحرارية للدمار.

وأضافت فون دير لاين: "نهدف إلى استعادة 2.6 غيغاواط من القدرة الإنتاجية، وهو ما يمثل 15 بالمئة من احتياجات أوكرانيا".

وفي نهاية يوليو الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي تأمين 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) لدعم أوكرانيا، وهي أول دفعة من الأموال المكتسبة من الأرباح على الأصول الروسية المجمدة.