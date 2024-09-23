وكان الذهب سجل قمته السابقة عند مستوى 2622 دولارا الأسبوع الماضي، بعد قرار خفض الفائدة الأميركية، كما أنه تلقى دعما من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

كما تلقت أسعار الذهب دعما من قرار الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، الأربعاء الماضي، بمقدار 50 نقطة أساس. وتوقع الاحتياطي الفيدرالي حدوث خفض آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في عام 2026.

وتشير توقعات بنوك استثمار أميركية، أن يحافظ الذهب على مكاسبه خلال العام الجاري، خاصة مع بقاء اجتماعين اثنين للفيدرالي، والتوقعات بخفض آخر على أسعار الفائدة قبل حلول 2025.