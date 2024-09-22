وانخفض المؤشر القطري 0.2 بالمئة مع تراجع سهمي بنك قطر الوطني 0.8 بالمئة وشركة صناعات قطر 0.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مدعوما بصعود سهم مجموعة التيسير واحدا بالمئة.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الأربعاء، وتوقع خفضا آخر بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة إضافية في 2026.

وعادة ما تتماشى السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مرتبطة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 3.4 بالمئة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس إن خطط السعودية لضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر منفصلة عن وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السندات.