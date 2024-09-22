وقالت الهيئة إن سعر الاكتتاب للمواطنين سيكون 351 بيسة وللمؤسسات بطريقة بناء سجل الأوامر في نطاق (370-390 بيسة).

وقالت الشركة إن طرح أوكيو للاستكشاف والإنتاج الذي تقدر قيمته بنحو 3.120 مليار ريال (8.13 مليار دولار) من المتوقع أن يجمع ما يصل إلى 2.03 مليار دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وسيكون هذا أكبر طرح عام أولي في منطقة الخليج هذا العام.

وأضافت أن سعر الاكتتاب لسهم الطرح المُطبق على الفئة الأولى من الطرح يتراوح من 370 بيسة إلى 390 بيسة، وسيتم تحديد السعر النهائي بعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب. وسيضم الطرح ما مجموعه ملياري سهم.

وذكرت الشركة أن من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في بورصة مسقط في 28 أكتوبر أو نحو ذلك.

ويعد الطرح العام الأولي لـ أوكيو للاستكشاف والإنتاج هو أول إدراج في سلطنة عمان في عام 2024، ويأتي بعد إدراج 49 بالمئة من أسهم وحدة الأنابيب التابعة لأوكيو في طرح جمع 771 مليون دولار العام الماضي.

وتخطط مجموعة أسياد للخدمات اللوجستية المملوكة للحكومة العمانية أيضا لطرح عام أولي لوحدة أسياد للشحن التابعة لها بحلول نهاية العام، وقالت رويترز في يوليو إن أسياد اختارت مجموعة جيفريز وإي.إف.جي هيرميس كمستشارين للطرح.