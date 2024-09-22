وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع "تداول"، أن مقترح تخفيض رأس المال يأتي كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة مؤخرًا والتي تهدف إلى تعزيز استقرار المركز المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكل رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.

وينص الطلب على خفض رأس المال من 11.33 مليار ريال إلى 5.7 مليار ريال، عن طريق إلغاء 563.116 مليون سهم من أسهم الشركة تمثل ما قيمته 5.6 مليار ريال.

وكانت إعمار المدينة الاقتصادية قد أعلنت مؤخرا عن خطتها لإعادة هيكلة المركز المالي، والتي تهدف لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.