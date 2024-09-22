كما واصلت المملكة تصدرها قائمة دول مجموعة العشرين في مؤشرات نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونسبة نمو إيرادات السياحة الدولية وفق أحدث البيانات المتوفرة لأول سبعة أشهر من العام الحالي 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وشهدت مختلف الوجهات السياحية في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح الدوليين هذا العام، حيث بلغ عدد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج نحو 17.5 مليون سائح خلال أول 7 أشهر من عام 2024.

وكانت المملكة قد حققت نموا بنسبة 56 بالمئة في أعداد السياح الدوليين خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2019، حيث وصل عدد السياح إلى 27.4 مليون سائح، وبذلك تصدرت قائمة الأمم المتحدة للسياحة في مؤشر نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023 للوجهات الكبرى سياحيا، كما سجل حساب السفر في ميزان المدفوعات فائضا تاريخيا بلغ 48 مليار ريال خلال عام 2023 بزيادة سنوية قدرها 38 بالمئة.