جاء ذلك في إطار جولته الجديدة بلندن، حيث التقى وزير المالية المصري أحمد كجوك أكثر من مئة من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، ووجه كجوك عدة رسائل لهذه المؤسسات التى تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.

وشدد الوزير المصري على أن مؤشرات الموازنة فى يونيو الماضي "جيدة"، والاقتصاد أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص.

وقال أحمد كجوك وزير المالية المصري، "حققنا 6.1 بالمئة فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد "رأس الحكمة" كما أن عجز الموازنة تراجع إلى 3.6 بالمئة.

وبالإشارة لمعدل الدين الداخلى للموازنة، أوضح أنه قد انخفض 4.7 بالمئة، كما أن المديونية الخارجية تراجعت بأكثر من 4 بالمئة بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام

وفيما يلي أهم تصريحات أحمد كجوك وزير المالية المصري: