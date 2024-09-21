أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، أن الوضع الاقتصادي في مصر "مطمئن"، على نحو انعكس في مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيو الماضي.
جاء ذلك في إطار جولته الجديدة بلندن، حيث التقى وزير المالية المصري أحمد كجوك أكثر من مئة من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، ووجه كجوك عدة رسائل لهذه المؤسسات التى تعكس اهتمامهم البالغ بسوق الأوراق المالية المصرية.
وشدد الوزير المصري على أن مؤشرات الموازنة فى يونيو الماضي "جيدة"، والاقتصاد أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص.
وقال أحمد كجوك وزير المالية المصري، "حققنا 6.1 بالمئة فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد "رأس الحكمة" كما أن عجز الموازنة تراجع إلى 3.6 بالمئة.
وبالإشارة لمعدل الدين الداخلى للموازنة، أوضح أنه قد انخفض 4.7 بالمئة، كما أن المديونية الخارجية تراجعت بأكثر من 4 بالمئة بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام
وفيما يلي أهم تصريحات أحمد كجوك وزير المالية المصري:
- تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بالدين لأقل من 85 بالمئة مع نهاية العام المالى المقبل
- تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية.. لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل
- نتعاون مع صندوق النقد الدولي.. ببرنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري
- إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي برؤية أكثر تحوطًا مع الاستفادة من الخبرات العالمية
- نتطلع إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف فى تعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة