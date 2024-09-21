ولفت التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي "الموالح، والبطاطس، والبصل، وعنب، وفاصوليا، وبطاطا، ومانجو، وطماطم، وثوم، وفراولة، وجوافة، ورمان".

وبلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من الموالح 2.2 مليون طن، بالإضافة إلى تصدير 966 ألف طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية، بينما تم تصدير 267 ألف طن من البصل، ليحتل المركز الثالث.

وجاءت الفاصوليا (طازجة + جافة)، في المركز الرابع بإجمالي 193 ألف طن، واحتل العنب، المركز الخامس بإجمالي 175.6 ألف طن، وجاءت البطاطا بالمركز السادس بإجمالي 122 ألف طن.

واحتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 76 ألف طن، بينما سجلت صادرات مصر من الرمان 29.3 ألف طن لتحتل المركز الثامن.

وصادرات مصر من الطماطم في المركز التاسع بإجمالي 37.137 ألف طن، يليها في المركز العاشر الثوم بإجمالي 23.4 ألف طن.

بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21.3 ألف طن، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 11.3 ألف طن.