يشارك الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم كريستيانو أمون شخصيًا في المفاوضات لشراء شركة إنتل التي يبلغ عمرها خمسة عقود، وفقًا للمصدر. وقال مصدر آخر إن أمون كان يدرس بجدية خيارات مختلفة لصفقة للشركة.

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت رويترز أن كوالكوم كانت تبحث إمكانية الاستحواذ على أجزاء من أعمال التصميم الخاصة بشركة إنتل وأن وحدة تصميم أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بها كانت موضع اهتمام خاص. وكان المسؤولون التنفيذيون في كوالكوم يفحصون محفظة أعمال إنتل بالكامل.

المحادثات مع إنتل ما زالت في مرحلة مبكرة. ولم تقدم كوالكوم التي يقع مقرها في سان دييغو عرضًا رسميًا لشركة إنتل، وفقًا لمصدر ثالث مطلع على الأمر.

وأغلقت أسهم إنتل مرتفعة بنسبة 3.3 بالمئة، في حين هبطت كوالكوم بنسبة 2.9 بالمئة.

تأتي هذه الصفقة من جانب كوالكوم في لحظة ضعف تمر بها شركة إنتل، التي كانت ذات يوم الشركة الأكثر قيمة في صناعة الرقائق في العالم، لكن أسهمها فقدت ما يقرب من 60 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة كوالكوم، حوالي 188 مليار دولار، في حين تبلغ القيمة السوقية لـ إنتل، بنحو 122 مليار دولار.

تبلغ قيمة السيولة النقدية لدى كوالكوم نحو 13 مليار دولار، وفقا لملفات الشركة الأخيرة.

أزمة إنتل

بعد أن كانت القوة المهيمنة في صناعة الرقائق، تخلت إنتل عن ميزتها التصنيعية لصالح منافستها التايوانية تي إس إم سي وفشلت في إنتاج رقائق إلكترونية مرغوبة على نطاق واسع بسبب ازدهار الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي استغلته إنفيديا وإيه إم دي.

تحاول إنتل تغيير أعمالها من خلال التركيز على معالجات الذكاء الاصطناعي وإنشاء قطاعات لتصنيع رقائق تعاقدية، تُعرف باسم مصنع السبائك.

كجزء من مذكرة من الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر، أصدرت إنتل سلسلة من الإعلانات التي نشأت عن اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع الماضي. قدم جيلسنجر وغيره من المديرين التنفيذيين خطة لتقليص الأعمال وإعادة هيكلة الشركة، حسبما ذكرت رويترز سابقًا.

تخطط الشركة لإيقاف بناء المصانع في بولندا وألمانيا، وتقليص حيازاتها العقارية. وقالت إنتل أيضًا إنها توصلت إلى اتفاق لصنع شريحة شبكات مخصصة لخدمات أمازون ويب "AWS" التابعة لشركة أمازون.

يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت عن محادثات كوالكوم مع إنتل في وقت سابق من الجمعة.