وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.578 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.641 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.894 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و747 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وفي سبتمبر الجاري فقط أضافت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسب بنحو 110 مليارات درهم إلى رأسمالها السوقي، وسط حالة إقبال على الأسهم القيادية.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة خلال الأسبوع بواقع 51.2 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و11 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستمر مؤشر سوق دبي العام في صعوده للأسبوع السادس على التوالي وسجل هذا الأسبوع مكاسب بنحو 1.27 بالمئة ليغلق عند مستوي 4436.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.9 بالمئة ليقفل عند 9438.51 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال الأسبوع بنحو 11.2 مليار درهم موزعة بواقع 9.2 مليار درهم في سوق أبوظبي 2 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 3.6 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 179.7 ألف صفقة.