تحركات الأسعار

بحلول الساعة 16:10 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.45 بالمئة إلى 74.54 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا أو 0.01 بالمئة إلى 71.94 دولار.

وتأثرت الأسعار بظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد في الصين، المستهلك الرئيسي للسلع الأساسية.

لكن على أساس أسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو أربعة بالمئة.

وتعافت الأسعار بعد أن هبط برنت إلى ما دون 69 دولارا للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أعوام في العاشر من سبتمبر.

وصعدت الأسعار بأكثر من واحد بالمئة أمس الخميس غداة قرار البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة عادة تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن بعض المحللين يشعرون بالقلق من ضعف سوق العمل الأميركية.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية دعمت الإقبال على المخاطرة وأضعفت الدولار ودعمت الخام هذا الأسبوع".

وأضاف "لكن الأمر يستغرق وقتا حتى تدعم تخفيضات أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي ونمو الطلب على النفط".

وتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام الجاري، وخفض نقطة مئوية كاملة العام المقبل ونصف نقطة مئوية أخرى في 2026.