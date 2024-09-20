وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي عقب القرار إن البنك يمكنه قضاء بعض الوقت في مراقبة تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مضيفا أن قرار السياسة النقدية سيستند إلى "التطورات الاقتصادية والمالية والأسعار".

وأبقى بنك اليابان سعر الفائدة عند 0.25 بالمئة كما كان متوقعا.

تحركات الأسعار

صعد الدولار 1.06 بالمئة إلى 144.14 ين، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

كما ارتفع اليورو 0.96 مقابل العملة اليابانية إلى 160.65 ين.

ويشهد الدولار تقلبات منذ بداية دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس يوم الأربعاء.

ولكن في مقابل الدولار، هبط اليورو 0.16 بالمئة إلى 1.114300 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية، قليلا إلى 100.96 نقطة، وهو أعلى قليلا من أدنى مستوى في عام.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، تتوقع الأسواق بنسبة 41 بالمئة أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة 2.85 بالمئة بحلول نهاية عام 2025.

وأبقت الصين على غير المتوقع أسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير اليوم.

وكانت الصين تلمح إلى تدابير تحفيز أخرى، وهو ما سمح به جزئيا التيسير النقدي الكبير الذي تبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مما دفع الدولار إلى أدنى مستوى في 16 شهرا أمام اليوان.

وأبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، وقال محافظه إن البنك يتعين أن يكون "حريصا على عدم الخفض بسرعة كبيرة أو بمعدل كبير للغاية".

وارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، وصعد 1.26 بالمئة خلال الأسبوع إلى 1.32895 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ مارس 2022.