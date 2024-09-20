وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 50 نقطة أساس يوم الأربعاء وتوقع خفضا آخر بنصف نقطة بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل ونصف نقطة في عام 2026.

وقال مصرف الإمارات المركزي في بيان إنه خفض سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من 5.40 بالمئة إلى 4.90 بالمئة.

وغالبا ما تتماشى السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي مع قرارات مجلس الاحتياطي نظرا لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وصعد مؤشر دبي 0.3 بالمئة مع تقدم 4.3 بالمئة لسهم شركة باركن لتشغيل مرافق وخدمات مواقف المركبات المتقدمة تقنيا في الإمارات.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.7 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 1.4 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية الخليجية، لكنها في طريقها لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع المخزونات العالمية.