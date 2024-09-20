وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تسخير مكامن القوة لدى الشركتين لدمج التقنيات المتقدمة في منصاتهما اللوجستية والتجارية وبناء تعاون بنّاء من شأنه إحداث تغييرات جوهرية في منظومة سوق السلع الأساسية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

يذكر أن الشركة العالمية القابضة، المدرجة في بورصة أبوظبي، أطلقت في أغسطس الماضي، شركة "روريكس القابضة"، لتكون ذراعها الدولية للخدمات المالية وتسهيل التجارة، وهي متخصصة في تقديم الخدمات المالية والتمويل التجاري والاستشارات وتبادل السلع وقطاعات التأمين التجاري.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة روريكس القابضة: "ستسهم شراكتنا مع "موانئ أداني" في إنشاء منظومة مبتكرة وفعالة لسوق السلع الأساسية. ونتطلع من خلال دمج خبراتنا الغنية المشتركة في البنية الأساسية للسوق والمنصات المالية العاملة وفق القوانين واللوائح وقوة موانئ أداني في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، إلى الارتقاء بتقنيات تداول السلع الأساسية وتخزينها وإدارتها".

من جهته، قال كاران أداني، مدير عام شركة موانئ أداني والمنطقة الاقتصادية الخاصة: "تشكل هذه الشراكة فرصة قيّمة لإعادة رسم ملامح مشهد تجارة السلع الأساسية، ونسعى من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والجمع بين خبراتنا، إلى إحداث تغييرات جوهرية في الطريقة التي تعمل بها أسواق السلع مثل تحسين الكفاء ة والابتكار في العمليات".

ويعد التعاون بين روريكس القابضة وموانئ أداني خطوة مهمة نحو تحقيق طموح الشركة في تبوؤ مكانة مرموقة ضمن كبرى شركات البنية التحتية المتكاملة للنقل والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، وتوفير خدمات شاملة ومتكاملة.