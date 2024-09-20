وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى 519.52 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وكانت تداولات جميع الأسواق الأوروبية الرئيسية في المنطقة الحمراء، باستثناء مؤشر إيبكس الإسباني الذي ارتفع 0.1 بالمئة.

وتصدرت أسهم السيارات الخسائر القطاعية بانخفاض تجاوز ثلاثة بالمئة بفعل هبوط سهم مرسيدس بنز 7.6 بالمئة إذ خفضت شركة صناعة السيارات هامش ربحها للعام بأكمله للمرة الثانية في أقل من شهرين، بعد انخفاض إجمالي حجم المبيعات في الصين.

وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة. وتراجعت أسعار المنتجين في ألمانيا بأقل من المتوقع في أغسطس إذ انخفضت 0.8 بالمئة على أساس سنوي مقابل توقعات بانخفاضها واحدا بالمئة.

وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة بعد أن أظهر مسح أن ثقة المستهلكين انخفضت بشكل حاد إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في سبتمبر.

وتركز الأسواق على بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر سبتمبر، المقرر صدورها في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، بحثا عن مزيد من الأدلة على مدى متانة اقتصاد المنطقة.

وعلى صعيد الشركات، تقدم سهم نوفو نورديسك 0.5 بالمئة بعد أن صرحت وكالة الأدوية الأوروبية باستخدام عقار ويجوفي الشهير لشركة الأدوية الدنماركية للمساعدة في تخفيف قصور القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.