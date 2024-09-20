وقال بايدن في كلمة أمام نادي واشنطن الاقتصادي، "إن خفض أسعار الفائدة ليس إعلان انتصار، بل هو إعلان تقدم، إشارة إلى أننا دخلنا مرحلة جديدة من اقتصادنا وتعافينا".

وأكد الرئيس الديمقراطي، الخميس، أن هناك مزيدا من العمل الذي يتعين القيام به، لكنه استخدم خطابه لتلميع إرثه الاقتصادي حتى عندما انتقد ترامب، سلفه الجمهوري الذي يترشح لولاية أخرى.

وعن ترامب، قال بايدن "فشلت نظرية الاقتصاد المتدرج...إنه يعد مرة أخرى بنظرية الاقتصاد المتدرج. سوف تفشل مرة أخرى".

وأضاف بايدن أن ترامب يريد تمديد التخفيضات الضريبية التي تفيد الأثرياء بشكل غير متناسب، بتكلفة تقدر بنحو 5 تريليونات دولار، وتنفيذ التعريفات الجمركية التي يمكن أن ترفع الأسعار بنحو 4000 دولار لكل أسرة، وهو ما وصفه بايدن بأنه "ضريبة مبيعات جديدة".

لم يستجب المتحدث باسم حملة ترامب حتى الساعة لطلب للتعليق.

ترامب كان انتقد بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة لهذا العام، بشكل متكرر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.