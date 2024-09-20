واختتم المؤشر نيكي التعاملات مرتفعا 1.53 بالمئة عند 37723.91 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة. وكسب المؤشر 1.57 بالمئة خلال الأسبوع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 بالمئة.

وارتفع المؤشر نيكي نحو 2.21 بالمئة في التعاملات الصباحية، لكنه قلص مكاسبه مع ارتفاع الين بعد أن رفع بنك اليابان تقييمه للاستهلاك وسلط الضوء على تزايد حساسية التضخم لتقلبات العملة.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.25 بالمئة، كما كان متوقعا على نطاق واسع بعد أن رفعها في مارس ويوليو.

وفي بيان قرار السياسة النقدية، وجد المسؤولون أن "الاستهلاك الخاص يتخذ مسارا تصاعديا معتدلا"، وهو تقييم أكثر تفاؤلا من الرأي السابق بأن الاستهلاك كان "متينا".

وصعد الين 0.45 بالمئة عند 141.98 مقابل الدولار بحلول الساعة 0620 بتوقيت غرينتش.

وكان المستثمرون أكثر حذرا قبل عطلة طويلة إذ تغلق السوق في اليابان احتفالا بعطلة وطنية يوم الاثنين.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225، ارتفع 160 سهما وانخفض 63 ولم يطرأ تغير يذكر على اثنين.

وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 5.32 بالمئة، ليكون من بين أعلى خمسة أسهم من حيث المكاسب بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.

وقلصت شركات تصنيع السيارات مكاسبها المبكرة إذ أنهت تويوتا موتور الجلسة على ارتفاع 0.9 بالمئة وكسب سهم هوندا 0.84 بالمئة.

وزاد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 4.16 بالمئة، لتصبح أكبر الشركات دعما للمؤشر نيكي من حيث النقاط.