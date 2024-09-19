ويأتي الارتفاع القوي بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية وتوقع المزيد من الخفض خلال العام الجاري.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر"داو جونز" الصناعي 551.89 نقطة، أو 1.33 بالمئة، إلى 42054.99 نقطة.

وصعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 98.65 نقطة، أو 1.77 بالمئة، إلى 5718.43 نقطة.

وتقدم المؤشر "ناسداك" المجمع 468.27 نقطة، أو 2.66 بالمئة، وصولا إلى 18040.62 نقطة.

وخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء معدّل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع نصف نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5 بالمئة.