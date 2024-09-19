تحركات الأسعار

بحلول الساعة 15:49 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2586.99 دولار للأونصة.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2612.50 دولار.

وسجل الذهب ذروة قياسية عند 2599.92 دولار أمس الأربعاء بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة، في خطوة اتفقت مع توقعات المتعاملين قبل صدور القرار.

ويتوقع صناع السياسة في البنك المركزي الأميركي أيضا خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام، وبمقدار نقطة مئوية كاملة العام المقبل، ونصف نقطة مئوية في عام 2026.

ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا إلى أن يصبح استثمارا مفضلا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 بالمئة إلى 31.06 دولار للأونصة بعدما وصلت في الجلسة السابقة لأعلى مستوى لها منذ يوليو.

وزاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 991.95 دولار، كما ارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة ليصل إلى 1094.11 دولار.