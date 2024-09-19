تحركات الأسعار

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.4 في أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من أسبوعين.

وسجلت معظم البورصات الأوروبية مكاسب حادة، إذ قفز المؤشر داكس الألماني بنسبة 1.6 بالمئة إلى 19002.38 نقطة، في أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا الحساسة للنمو 3.5 بالمئة مقتفية أثر نظيراتها في وول ستريت، في حين زاد المؤشر الفرعي لشركات التعدين ثلاثة بالمئة بعد صعود أسعار معظم المعادن الأولية مع خفض الفائدة الأميركية المنتظر منذ فترة طويلة.

وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم المرافق والمؤشر الفرعي لأسهم الاتصالات بأكثر من واحد بالمئة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي دورة تيسير نقدي أمس الأربعاء بخفض كبير لسعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة إلى خمسة بالمئة.

وأبقى بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة عند خمسة بالمئة قائلا إنه سيكون حذرا تجاه التخفيضات المستقبلية.

وأغلق المؤشر "فاينانشال تايمز 100" البريطاني على ارتفاع 0.9 بالمئة، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة مقابل الدولار.