وقالت لوفتهانزا: "سيتم إلغاء الرحلات الجوية إلى تل أبيب وطهران حتى 24 سبتمبر".

وأضافت في بيان: "سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى 26 أكتوبر".

وأكدت الشركة: "سلامة ركابنا وطواقمنا هي دائما أولويتنا القصوى"، مضيفة أنها ستعيد تقييم الوضع "في الأيام المقبلة".

ويمكن للمسافرين المتضررين إعادة الحجز مجانا أو طلب استرداد الأموال.

وقامت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم شركاتها أيضا الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية، بتعديل جدول رحلاتها مرارًا في الأشهر الأخيرة بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، على غرار ما فعلت شركات طيران أخرى.