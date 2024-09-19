وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجعت 12 ألف طلب لتصل إلى 219 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز تسجيل 230 ألف طلب.

وتباطأت سوق العمل بشكل كبير، مع انخفاض كبير لنشاط التوظيف وفرص العمل، مما أثار مخاوف من تدهور يمكن أن يقوض التوسع الاقتصادي. ومع ذلك، لا تزال عمليات التسريح منخفضة.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في أول خفض منذ 2020.

وقال رئيس البنك جيروم باول للصحفيين "تستحق سوق العمل المراقبة عن كثب"، لكنه أضاف أن البنك المركزي لا ينتظر زيادة عمليات التسريح ليخفض الفائدة.

وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن عدد الوظائف غير الزراعية زاد 142 ألفا في أغسطس، وهو ما يقل عن متوسط الزيادة الشهرية الذي يبلغ 202 ألف خلال 12 شهرا ماضية.

وأظهر تقرير الطلبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الإعانة بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض 14 ألفا إلى 1.829 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر.