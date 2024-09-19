وأظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن وارتفعت الاحتياطيات في الأشهر القليلة الماضية إلى أعلى مستوياتها هذا العام من أدنى مستوى لها في يونيو 2023، بعد الانتخابات العامة، عندما انخفضت إلى سالب 5.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء نشر البيانات في 2002.

وسعر الصرف الذي اعتمدت عليه رويترز اليوم هو 33.8984 ليرة مقابل الدولار.

قرر البنك المركزي التركي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، للشهر السادس على التوالي، متماشيا مع التوقعات، في انتظار المزيد من المؤشرات على أن توقعات التضخم ستتوافق مع تقديراته الخاصة قبل النظر في أي تخفيضات للفائدة.

وقال المركزي التركي في بيان الخميس، إنه قرر الإبقاء على معدلات الفائدة عند 50 بالمئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها: "سيتم استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم".

يذكر أن البيانات السابقة كانت قد تعهدت صراحة بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحافظ المركزي التركي على معدلات الفائدة عند مستويات 50 بالمئة.