كما يرى الجهاز فرصا استثمارية تشمل شراء حصص أقلية في شركات تابعة لتكتلات عملاقة وصفقات استحواذ في اليابان وفي قطاع التكنولوجيا في الهند.

وجهاز قطر للاستثمار هو أحد أكبر المستثمرين في العالم. وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية إلى أن الجهاز يدير أصولا إجمالي قيمتها 526 مليار دولار، وفقا لوكالة رويترز.

وقال عبد الله علي الكواري، رئيس وحدة استشارات آسيا والمحيط الهادي في جهاز قطر للاستثمار في قمة آسيا 2024 التي نظمها معهد ميلكن في سنغافورة "بالنسبة لأستراليا وكوريا سنبدأ في توظيف أشخاص. بدأنا العمل في اليابان مع الفريق منذ ثلاث سنوات، والآن نضاعفه، وسنوظف المزيد والمزيد من الأشخاص، لذا فهي سوق يجب أن نركز عليها".

يأتي توسع جهاز قطر للاستثمار في آسيا بينما يعمل على تنويع استثماراته من الأسواق الأوروبية والأميركية الأساسية. وفي يونيو، ذكرت رويترز أن جهاز قطر للاستثمار وافق على شراء حصة 10 بالمئة في تشاينا أست مانجمنت، ثاني أكبر شركة لصناديق الاستثمار المشترك في الصين. ويملك الجهاز حصصا في بورصة لندن للأوراق المالية وإيبردرولا، وهي شركة إسبانية عامة تعمل في مجال الكهرباء.