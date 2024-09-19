وارتفعت العملة البريطانية بنحو 0.8 بالمئة بنسبة 0.8 بالمئة متجاوزة 1.33 دولار لأول مرة منذ مارس 2022.

وأبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 5 بالمئة، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية، الخميس، وهو ما يتماشى مع توقعات أغلب المحللين.

وكان المركزي الإنجليزي خفض الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.