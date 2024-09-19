وتأتي النماذج مفتوحة المصدر، التي يزيد عددها على 100، من عائلة كوين 2.5 التابعة لشركة علي بابا، وهو أحدث نموذج لغوي كبير أساسي تم إصداره في مايو.

وتستثمر شركات التكنولوجيا الصينية، مثل نظيراتها الأميركية، بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي التوليدي في سباق لتطوير محافظ من المنتجات القوية والعروض المتنوعة.

وتهدف النماذج إلى تلبية مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات بما في ذلك السيارات والألعاب والبحث العلمي.

وكشفت علي بابا أيضا اليوم عن نموذج جديد لتحويل النص إلى فيديو في إطار عائلة تونجي وانشيانغ لتوليد الصور، لتنضم إلى عدد متزايد من شركات التكنولوجيا الصينية التي تدخل هذه السوق الناشئة.

وتضع الخطوة علي بابا في منافسة مباشرة مع لاعبين عالميين مثل شركة أوبن إيه.آي التي أبدت أيضا اهتماما بتقنية تحويل النص إلى فيديو.