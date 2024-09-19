ومن المقرر أن يعلن المسؤولون في الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد في الاتحاد أن على الشركة التي تتخذ من كوبرتينو، كاليفورنيا مقراً لها، أن تتماشى مع القواعد الصارمة الجديدة المتعلقة بجعل أنظمة التشغيل متوافقة تمامًا مع التقنيات الأخرى، وفقًا لما نقلت وكالة بلومبرغ العالمية عن مصادر مطلعة على الأمر.

ورفضت المفوضية الأوروبية التعليق على ما ورد في التقرير.

على الرغم من أن الإعلان قد يمثل خطوة أقل من أن يكون تحقيقًا رسميًا، فإن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إجبار شركة آبل على إعادة تصميم خدماتها للسماح للشركات المنافسة بالوصول إلى نظام تشغيل الآيفون. ويكمن أحد أهداف قانون الأسواق الرقمية الجديد (DMA) هو التأكد من أن المطورين الآخرين يمكنهم الوصول إلى ميزات آيفون الرئيسية، مثل أوامر سيري الصوتية وشريحة المدفوعات الخاصة بها.

قد يقرر الاتحاد الأوروبي لاحقًا إطلاق تحقيق رسمي إذا لم تلتزم آبل بـقواعد الـ DMA، مما قد يؤدي في النهاية إلى غرامات باهظة تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي العائدات السنوية العالمية.

يذكر أن سهم آبل قد أنهى جلسة أمس في بورصة وول ستريت، على ارتفاع بنحو 2 بالمئة وواصل الارتفاع في تداولات ما بعد الإغلاق بنحو 1.5 بالمئة.