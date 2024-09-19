وبولوس كابيتال مانجمنت، هي شركة متخصصة في استراتيجيات الائتمان البديلة مقرها لندن، كما أن لها مقار في لندن ونيويورك، وتدير أصولا حجمها 11 مليار دولار.

وتركز استراتيجية بولوس للأوضاع الخاصة على الأسواق الثانوية للسندات والقروض.

وقال حمد شهوان الظاهري، المدير التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة بجهاز أبوظبي للاستثمار "نتطلع إلى الاستفادة من الفرصة المتنامية من خلال التزامنا بالاستثمار مع بولوس التي تملك خبرة طويلة في تقديم حلول مبتكرة وحسب الطلب في أوضاع متعددة".