قالت شركة بولوس كابيتال مانجمنت، الأربعاء، إنها حصلت على التزام من جهاز أبوظبي للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية بالإمارات، بضخ استثمارات في استراتيجيتها للأوضاع الخاصة التي من شأنها أن ترفع حجم الأصول المدارة للاستراتيجية إلى نحو خمسة مليارات دولار.
وبولوس كابيتال مانجمنت، هي شركة متخصصة في استراتيجيات الائتمان البديلة مقرها لندن، كما أن لها مقار في لندن ونيويورك، وتدير أصولا حجمها 11 مليار دولار.
وتركز استراتيجية بولوس للأوضاع الخاصة على الأسواق الثانوية للسندات والقروض.
وقال حمد شهوان الظاهري، المدير التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة بجهاز أبوظبي للاستثمار "نتطلع إلى الاستفادة من الفرصة المتنامية من خلال التزامنا بالاستثمار مع بولوس التي تملك خبرة طويلة في تقديم حلول مبتكرة وحسب الطلب في أوضاع متعددة".