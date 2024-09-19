حركة الأسواق

بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة إلى 519.15 نقطة مع صعود جميع القطاعات باستثناء أسهم الاتصالات التي تراجعت 0.6 بالمئة.

بدأ البنك المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي أمس الأربعاء بخفض كبير جعل سعر الفائدة القياسي يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن خفض الفائدة يظهر التزام صناع السياسات بالحفاظ على انخفاض مستويات البطالة خاصة بعد تراجع التضخم.

ويترقب المستثمرون الآن قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.9 بالمئة قبيل القرار.

وارتفع سهم نيكست 4.4 بالمئة اليوم الخميس مع توجه الشركة البريطانية لبيع الملابس إلى تحقيق ربح سنوي يقارب مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) بعدما رفعت توقعاتها للمرة الثانية في شهرين.

وصعد سهم أوكادو جروب البريطانية لبيع البقالة عبر الإنترنت 12.6 بالمئة بعد أن رفعت أوكادو ريتيل توقعاتها للفترة 2023-2024 بعد ارتفاع إيراداتها 15.5 بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة آي.جي 2.7 بالمئة بسبب تداول سهم الشركة دون الحق في أحدث توزيعات أرباح لها.