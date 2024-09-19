وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 2.13 بالمئة إلى 37155.33 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ الثالث من سبتمبر.

وارتفع الدولار الأميركي بشكل كبير، الخميس، متعافيا من تراجع طفيف في أعقاب الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأميركية الذي كانت الأسواق تتوقعه بالفعل.

وارتفع الدولار أمام الين 1.2 بالمئة، وبلغ أعلى مستوى خلال الجلسة 143.95 في وقت سابق من اليوم.

وأرجع فوميو ماتسوموتو كبير المحللين في أوكاسان للأوراق المالية مكاسب الدولار إلى توقعات بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل، والتصريح الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن أداء أكبر اقتصاد العالم ليس سيئا كما كانت الأسواق تخشى.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري، لوكالة رويترز: "توقعت السوق (اليابانية) ارتفاع الين بعد خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس مع انخفاض الأسهم المحلية لكن ما حدث هو أن الين تراجع".

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.01 بالمئة إلى 2616.87 نقطة، مع ارتفاع سهم تويوتا موتور خمسة بالمئة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر، فيما ارتفع سهم هوندا موتور 3.35 بالمئة.

وخسر سهم تويوتا 9.95 بالمئة وهوندا 5.29 بالمئة منذ بداية الشهر.

وقال ماتسوموتو إن المستثمرين تجنبوا شراء أسهم شركات صناعة السيارات هذا الشهر بسبب مكاسب الين.

وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية مع صعود أسهم شركات الشحن 4.49 بالمئة لتكون الأفضل أداء.

وتقدم مؤشر أسهم شركات التأمين 3.97 بالمئة مع ارتفاع عائدات السندات اليابانية، فيما ربحت أسهم شركات تصنيع السيارات 3.84 بالمئة.

وصعد سهم شركة فاست ريتيلنج، مالكة العلامة التجارية يونيكلو، 2.41 بالمئة محققة أكبر دعم للمؤشر نيكي. وارتفع سهم طوكيو إلكترون، الشركة المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق، 2.47 بالمئة.