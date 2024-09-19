وقال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمى أحمد كمال إن السعر ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2020 ويتم تحمل تكلفته بالكامل من الهيئة العامة للسلع التموينية وليس لأصحاب المخابز أى علاقه به ليظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين 20 قرشا للرغيف .

وأوضح أحمد كمال أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024 والذي يتم العمل به بداية يوم 18/09/2024 متضمنا 12000 جنيه لطن غاز صب غير شامل نولون النقل، وهذا السعر خاص بزيادة أسعار الغاز الصب الذى يستخدم في تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمصانع تعبئة الأسطوانات وليس له أى علاقة بأسعار الغاز الطبيعى الذى تعمل به بعض المخابز السياحية والذي لم يتضمنه القرار الصادر بأى زيادة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأضاف أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن ١٢.٥ كيلو ارتفعت من 100 الى 150 جنيه ، والأسطوانة للاستخدام التجاري وزن ٢٥ كيلو ارتفعت من 200 إلى 300 جنيه.