وقال مدبولي عقب افتتاحه المجمع الصناعي الأول لشركة "بيكو" التركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، إن الحكومة استهدفت اجتذاب 3 شركات عالمية عملاقة، وهي شركة "هايير" الصينية العالمية وقد تم افتتاح مجمع مصانعها، وشركة "بيكو" التركية، والشركة الثالثة هي شركة "بوش" المقرر افتتاح مصنعها في القريب العاجل.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بافتتاح المجمع الصناعي لشركة "بيكو" الذي يُعد صرحاً صناعياً عملاقاً يتم إنشاؤه على أرض مصر.

وأضاف، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، أن إنشاء مصانع "بيكو" ليس فقط لتغطية الطلب في السوق المحلية وإنما أيضاً لتكون مركزاً إقليمياً للتصدير في كامل منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف مدبولي أنه خلال مرحلة التفاوض مع هذه الشركات العالمية قدمت الحكومة كل الإجراءات والتيسيرات والحوافز، منها إعطاء هذه الشركات الرخصة الذهبية، وتم اتاحة الأرض لها بالتخصيص المباشر، مضيفاً أن كل شركة من الشركات الثلاث استطاعت الانتهاء من المصنع الخاص بها في مدة لم تزد على عام.

وأشار إلى أن مصنع "بيكو" يعمل بطاقة 650 عاملا، ومن المقرر أن ترتفع لتصل إلى 2000 عامل خلال الفترة القادمة، مُضيفاً أن المصنع يضم أحدث التكنولوجيات العالمية في التصنيع، فضلاً عن العمالة المصرية المُدربة على أعلى مستوى، كما يتم الاستفادة في المصنع من أقسام البحث والتطوير في الجامعات المصرية وأفكار الشباب، ويجري العمل على تطبيقها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن نموذج الشراكة في شركة "بيكو"، يمثل نموذجاً للشراكة الناجحة بشكل كبير جداً.