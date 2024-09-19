تحركات الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر خمسة سنتات إلى 73.65 دولار للبرميل عند التسوية.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أكتوبر 28 سنتا إلى 70.91 دولار للبرميل.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وهو انخفاض أكبر من التوقعات أثار مخاوف من أن البنك المركزي يرى تباطؤ في سوق العمل.

وعادة ما يعزز خفض الفائدة النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن ضعف سوق العمل قد يشير إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 1.6 مليون برميل إلى 417.5 مليون، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 500 ألف برميل.

وساهم الطلب على الخام الذي أدى إلى انخفاض المخزونات إلى أدنى مستوى لها في عام في الحد من تراجع الأسعار.

وفي وقت سابق من الجلسة تلقت الأسعار بعض الدعم من احتمال اتساع أعمال العنف في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي قد يتسبب في اضطراب الإنتاج في المنطقة.