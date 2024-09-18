تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة إلى 2592.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:17 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2598.60 دولار عند التسوية.

وبدأ البنك المركزي الأميركي ما يُتوقع أن يكون تيسيرا ثابتا للسياسة النقدية بخفض تكاليف الاقتراض نصف نقطة مئوية اليوم الأربعاء.

ويتوقع صناع السياسات أن ينخفض سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام ونقطة مئوية كاملة أخرى في 2025.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا وتؤثر سلبا على الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وانخفض الدولار بعد قرار المركزي الأميركي بنحو 0.5 بالمئة، إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2023 مقابل سلة عملات منافسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة بعد ارتفاعها لأعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين.

واستقر البلاتين عند 981.10 دولارا للأونصة، فيما انخفض البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 1081دولارا.