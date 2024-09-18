وقرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس، لتصل إلى 4.90 بالمئة، من 5.40 بالمئة، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

وقال البنك المركزي السعودي في بيان إنه قرر خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) 50 نقطة أساس إلى 5.50 بالمئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 50 نقطة أساس إلى خمسة بالمئة.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي إجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.00 بالمئة، بدلاً من 4.25 بالمئة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 19 سبتمبر 2024.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارته، باسل أحمد الهارون، إن القرار يرتكز على تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية، مشيرا إلى تراجع الضغوط التضخمية في اقتصاد الكويت، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي من نحو 4.71 بالمئة في أبريل 2022 إلى نحو 3 بالمئة في يوليو 2024.

وقال مصرف البحرين المركزي في بيان إنه خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من ستة بالمئة إلى 5.50 بالمئة.

وأضاف في البيان: "يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية".

كما خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 55 نقطة أساس.

وجاء في بيان للبنك المركزي القطري نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن سعر الفائدة على الإقراض انخفض إلى 5.70 بالمئة، وعلى الودائع إلى 5.20 بالمئة، وعلى سعر إعادة الشراء إلى 5.45 بالمئة.

وقررت لجنة السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4.75 إلى 5 بالمئة.