وبحسب بيان صحفي صادر عن المجموعة، الأربعاء، يأتي التصنيف بناءً على الآراء وردود الفعل الإيجابية من موظفي جيل الألفية الذين يشكلون نسبة 55 بالمئة من موظفي "دي بي ورلد" في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي وقت سابق من هذا العام، حظيت "دي بي ورلد" باعتماد مؤسسة "جريت بليس تو ورك" كواحدة من أفضل أماكن العمل، الأمر الذي عزّز مكانتها كوجهة عمل ملتزمة بتلبية احتياجات موظفيها وطموحاتهم.

وتقوم مؤسسة "جريت بليس تو ورك" العالمية المتخصّصة في ثقافة أماكن العمل، باستطلاع سنوي يشمل آراء الموظفين في 10 آلاف شركة من 90 دولة حول العالم.

وقال مروان الجسمي، نائب الرئيس الأول لإدارة الموظفين في "دي بي ورلد" لدول مجلس التعاون الخليجي إن "دي بي ورلد" تواصل جهودها لإنشاء منظومة عمل تركز أولوياتها على دعم سلامة ورفاهية موظفيها وتشجيعهم على تنمية وتطوير أهدافهم للمساهمة في النجاح الاقتصادي لدولة الإمارات.