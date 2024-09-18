وذكرت سايبم في بيان أن توقيع العقد تم في إطار الاتفاقية طويلة المدى القائمة مع شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وقالت شركة سايبم في وقت سابق من الشهر الجاري إنها فازت بعقدين لمشروعين بحريين آخرين مع أرامكو السعودية بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليار دولار، وعقد مشروع بحري بقيمة أربعة مليارات دولار مع "قطر للطاقة" أحد أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وبموجب الاتفاق الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء، قالت شركة سايبم إنها ستتولى أعمال هندسة وأعمال شراء وبناء وتركيب في الحقل.

وبحلول الساعة 11:43 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسهم سايبم 1.48 بالمئة.