وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.5 بالمئة عند 36380.17 نقطة بعد الانخفاض على مدى جلستين بسبب قوة الين، كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.4 بالمئة عند 2565.37 نقطة.

ودعم الين شركات التصدير عندما بدأ جلسة اليوم منخفضا عند مستوى 142 للدولار بعد أن ارتفع إلى مستوى 140 للدولار تقريبا خلال جلسة تداول آسيوية خفيفة بسبب العطلات يوم الاثنين.

ومن شأن انخفاض الين دعم المصدرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح القادمة من الخارج عندما تعيد الشركات هذه الأرباح إلى اليابان.

وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات على وجه الخصوص اليو الأربعاء بعد أن اشترى مستثمرون أسهم شركات كبيرة انخفضت قيمتها بسبب المكاسب الأخيرة التي حققها الين. وارتفعت أسهم تويوتا موتور بنحو 3.3 بالمئة ومازدا موتور 3.6 بالمئة وهوندا موتور 2.5 بالمئة.

ومن بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو ارتفع مؤشر قطاع شركات معدات النقل، الذي يشمل شركات صناعة السيارات، 2.4 بالمئة ليصبح الأفضل أداء.

وشهد قطاع التكنولوجيا أيضا بعض عمليات الشراء لأسهم منخفضة، مما رفع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.8 بالمئة.

لكن مكاسب الأسهم ظلت محدودة مع تعويض الين لبعض خسائر الليلة الماضية، في حين ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

ومن بين الشركات الكبرى الأخرى ارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.4 بالمئة ليعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكي. كما ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي، 0.3 بالمئة.