ووافق مجلسا إدارة البنكين الكويتيين في يوليو على مقترح لدراسة الاندماج.

وقال بنك بوبيان، الأربعاء، في بيان للبورصة الكويتية إن المذكرة تتضمن "كافة أسس مناقشتهما ونيتهما على التعاون لدراسة المقترح بشكل مستقل ومبدئي".

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين المستشارين وتحديد نطاق عملهم قبل البدء بدراسة الجدوى لعملية الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة.

ويعمل بنك بوبيان وفقا للشريعة الإسلامية ويبلغ رأسماله 420.1 مليون دينار (1.378 مليار دولار) وتمتلك فيه مجموعة بنك الكويت الوطني 59.9 بالمئة، والبنك التجاري الكويتي 7.3 بالمئة.

بينما يعمل بنك الخليج كبنك تقليدي ويبلغ رأسماله المدفوع 380.25 مليون دينار، وتمتلك فيه مجموعة قتيبة يوسف أحمد الغانم (شركة الغانم التجارية) 32.75 بالمئة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7.2 بالمئة، وشركة بهبهاني للاستثمار وأطراف متحالفون 6.1 بالمئة.

كان بنك الخليج بدأ في 2022 مع البنك الأهلي الكويتي دراسة فرص استحواذ أحدهما على الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنهما أعلنا العام الماضي عدولهما عن مشروع الاستحواذ المقترح.