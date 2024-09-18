وقال مكتب الإحصاء الوطني إن معدل التضخم بلغ 2.2 بالمئة في أغسطس على أساس سنوي، وهو نفس المعدل الذي سجله في الشهر السابق.

تأتي هذه البيانات قبل يوم واحد من اجتماع صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا لتحديد تكلفة الاقتراض، التي يتم التحكم فيها من خلال معدلات الفائدة.

وتتوقع الأسواق احتمالات بنسبة 37 بالمئة فقط لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

ولكن مقياساً آخر للتضخم ارتفع بشكل غير متوقع، حيث ارتفع التضخم الأساسي إلى 3.6 بالمئة، وهو أعلى حتى من توقعات الأسواق.

ويراقب مسؤولو البنك المركزي في بريطانيا عن كثب التضخم الأساسي لأنه يعطي قراءة لارتفاع الأسعار باستثناء عناصر مثل الغذاء والطاقة المعرضة للتقلبات.

وكانت الأسواق تتوقع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 3.5 بالمئة.