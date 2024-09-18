وقال عبد الكريم الغامدي النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز بأرامكو في مؤتمر غازتك للطاقة في هيوستن إن الشركة اتخذت الخطوات الأولى لتحقيق هدف يتمثل في أن تصبح لاعبا رئيسيا في مجال الغاز الطبيعي المسال، بحسب وكالة "رويترز".

واستحوذت الشركة العملاقة العام الماضي من إي.آي.جي جلوبال إنرجي على حصة أقلية في ميد أوشن إنرجي مقابل 500 مليون دولار، في أول صفقة لها في مجال الغاز الطبيعي المسال في الخارج. وفي هذا الشهر، رفعت حصتها إلى 49 بالمئة.

وفي يونيو، أبرمت أرامكو وشركة نيكست ديكيد اتفاقية غير ملزمة مدتها 20 عاما لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع ريو جراندي للغاز الطبيعي المسال التابع لنيكست ديكيد في ميناء براونزفيل بولاية تكساس.