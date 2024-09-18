قال الرئيس التنفيذي للشركة، بات غيلسنغر، في رسالة إلى الموظفين في وقت سابق الإثنين إن إنتل ستصنع شريحة نسيجية للذكاء الاصطناعي لقسم خدمات الحوسبة السحابية في أمازون في أعمال الصب الخاصة بها، وهو قسم متعثر قال إنه سيصبح شركة تابعة لإنتل.

أضاف غيلسنغر قائلا "ستفتح الشركة التابعة فوائد مهمة.. إنها توفر لعملائنا وموردينا الخارجيين في مجال الصب فصلا واستقلالا أكثر وضوحا عن بقية إنتل.. والأهم من ذلك، أنها تمنحنا أيضا مرونة مستقبلية لتقييم مصادر التمويل المستقلة وتحسين هيكل رأس المال لكل شركة لتعظيم النمو وخلق قيمة للمساهمين".

إلى ذلك، يرى هارلان سور، المحلل في بنك جي بي مورغان، أن جعل أعمال الصب شركة تابعة هي الخطوة المنطقية التالية.

وقال سور في مذكرة للعملاء "نعتقد أن هذه الخطوة هي تقدم طبيعي لتعزيز الشفافية واتخاذ القرارات وكذلك الكفاءات، ومن ثم لا ينبغي النظر إليها على أنها مفاجأة".

من المقرر أن يتم إنشاء مجلس إدارة يضم مديرين مستقلين للشركة الفرعية.

قدم غيلسنغر أيضا تحديثا لجهود إنتل بشأن خفض التكاليف.

وقال المدير التنفيذي إن شركة صناعة الرقائق، من خلال التقاعد المبكر الطوعي وعروض الفصل، قطعت أكثر من نصف الطريق إلى هدف خفض القوى العاملة بنحو 15 ألفا بحلول نهاية العام.

وأضاف أنه ما يزال يتعين اتخاذ "قرارات صعبة"، مع إخطار الموظفين المتأثرين في منتصف أكتوبر.

تخطط إنتل أيضا لتقليص أو الخروج من نحو ثلثي عقاراتها في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية العام.

قفزت أسهم شركة إنتل كورب بنحو 7 بالمئة في تداولات ما قبل افتتاح السوق.