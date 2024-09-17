وبحسب بيان "معادن" للبورصة السعودية، فإنها ستسدد قيمة الصفقة نقدا بقيمة تتراوح بين 363.077 مليون دينار بحريني (963.50 مليون دولار) و398.213 مليون دينار. وسيتم تحديد المبلغ المتفق عليه وفقا لآلية محددة في الاتفاقية، بحسب البيان.

وقالت الشركة إن عدد الأسهم التي استحوذت عليها نتيجة الصفقة تبلغ 292.8 مليون سهم.

وأشارت إلى أن الهدف من الصفقة هو "دعم طموحات النمو المستمرة لشركة معادن للنمو بمقدار عشرة أضعاف بحلول عام 2040، حيث تعد أعمال الألمنيوم الخاصة بها عاملاً أساسيًا مساهمًا في تلك الاستراتيجية، كما أن الاستحواذ على أسهم في شركات ألمنيوم إقليمية وعالمية ذات خبرة عالية ومتطورة يدعم هذه الطموحات".

وسابك للاستثمارات الصناعية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتتركز الأنشطة الرئيسية لشركة ألبا على بناء وتشغيل مصاهر الألمنيوم وبيع الألمنيوم داخل وخارج مملكة البحرين وممارسة أي أنشطة تجارية مكملة لعملياتها.

ولا يزال يتعين حصول الصفقة على الموافقات التنظيمية واستيفاء بعض الشروط والموافقات الداخلية الأخرى.

وقالت شركة معادن إنها ستمول الصفقة من خلال مصادر التمويل الذاتية بما في ذلك التسهيلات المتاحة.

وقالت الشركة إنه "عند استكمال إجراءات صفقة الاستحواذ، ستكون شركة معادن ثاني أكبر مساهم في شركة ألبا وستبلغ ملكية شركة معادن في رأس مال شركة ألبا ما نسبته 20.62 بالمئة، وسيكون لشركة معادن الحق في تعيين عضوين اثنين في مجلس إدارة شركة ألبا".