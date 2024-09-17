وارتفعت كل السندات الدولية التي أصدرتها مصر، لكن السندات المستحقة في عام 2047 حققت أكبر مكاسب وزادت 1.6 سنت لتسجل 79.72 دولار بحلول الساعة 1044 بتوقيت غرينتش، وفقا للأسعار على موقع تريدويب، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مايو.

وجرى تداول السندات المستحقة في وقت أقرب، ومن بينها إصدار عام 2027، عند أعلى سعر لها منذ أوائل عام 2022، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت الحكومة المصرية، قالت في بيان الإثنين، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة بضخ استثمارات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار "كمرحلة أولى".

وجاء البيان بعد أن التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بولي العهد السعودي في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية.

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل أخرى عن موعد استثمار الأموال أو طبيعة الاستثمارات أو عدد المراحل التي تخطط الحكومة السعودية لتنفيذ استثماراتها فيها.

وفي 2022، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2023، وفقا لوكالة رويترز.